Kahramanmaraş’tan Suriye’deki Kamplara Gaz Sobası Yardımı

»Ana Sayfa»Etkinlik
04.01.2017 20:18
Kahramanmaraş’tan Suriye’deki Kamplara Gaz Sobası Yardımı
Kahramanmaraş ​​​​​​​Özgür-Der’den Suriye’deki kamplara gaz sopası ve yakıt yardımı.

Kahraman Özgür-Der'in Suriye'deki muhacir kamplarına yardım çalışması Fransa’da bulunan Küba Mescidi hanımlarının 1000 Euro değerindeki miktarı Suriyeli kardeşlerimize ulaştırması için Dr. Ali Şentürk’e göndermesi ile başladı. Daha sonra Ahmet Yasin ile birlikte yakın arkadaşlarına durumu beyan eden Şentürk kısa sürede bu miktarın daha fazla artmasına vesile oldu. Özgür-Der’den gelen nakdi yardımlarla birlikte yaklaşık 45000 TL’ye ulaşan emanetleri Dr. Ali Şentürk, Ahmet Yasin ve K. Maraş Özgür-Temsilcisi Celal Kurşun alarak Suriye’ye gittiler. Çadırlarda en fazla ihtiyaç duyulan gaz sobalarından 433 adet ve gaz sobalarının yakıtı olarak kullanılacak olan gaz yağından da 2000 LT Sermada ve Dana bölgelerinden temin edildi. Temin edilen gaz sobası ve yağları İHH’nın sağladığı araçla birlikte Atma kampına ulaştırılarak zulüm bölgesi Halep’ten kurtulup yeni gelen Halep’li ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

FOTO: Hüseyin KUMRU

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