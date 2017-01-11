Kahramanmaraş’taki ‘FETÖ’ Soruşturması: 6 Tutuklama

Kahramanmaraş’ta, Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan SGK İl Müdürlüğü çalışanlarından A.K, öğretmenler M.G, M.T. ve K.D, ziraat mühendisi M.Y. ve eczacı Ö.K’nin emniyetteki işlemlerini tamamlandı.

AA’da yer alan habere göre, adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kaynakları, zanlıların, Gülen örgütünün askeriye sorumluları olduğunu belirtti.

Öte yandan, gözaltındaki 5 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta Gülen örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 Ocak’ta, aralarında öğretmen, eczacı ve memurların da bulunduğu, örgütün askeriye sorumluları olduğu öne sürülen 11 zanlı gözaltına alınmıştı.