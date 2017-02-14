Kahramanmaraş'ta 27 öğretmen FETÖ’ye Üyelik İddiasıyla Gözaltına Alındı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
14.02.2017 13:13
Kahramanmaraş'ta 27 öğretmen FETÖ’ye Üyelik İddiasıyla Gözaltına Alındı
Kahramanmaraş'ta hakkında yakalama kararı çıkarılan 29 eski öğretmenden 27'si gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 29 eski öğretmenden 27'si gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen öğretmenlerden 29'u hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Kahramanmaraş'ta 26, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişi olmak üzere 27 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yakalama kararı bulunan diğer 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kocaeli'de FETÖ Soruşturmasında 7 Tutuklama11 Şubat 2017 Cumartesi 09:46
  • Denizli'deki FETÖ Davasında İlk Karar11 Şubat 2017 Cumartesi 09:42
  • Eski Merkez Bankası Çalışanlarına FETÖ/PDY Operasyonu10 Şubat 2017 Cuma 17:16
  • AK Parti’yi İşgal Girişimi Davasında 10 Tahliye10 Şubat 2017 Cuma 16:29
  • YÖK'ten KHK'lar İle İlgili Açıklaması Neyi Açıklıyor10 Şubat 2017 Cuma 15:55
  • Merkez Bankası'nda Bylock Operasyonu10 Şubat 2017 Cuma 15:46
  • Uşak'ta 15 Diyanet Çalışanı Gözaltına Alındı10 Şubat 2017 Cuma 15:43
  • Canikli'den İhraç Açıklaması: Yanlış Düzeltilecek10 Şubat 2017 Cuma 13:04
  • MEB'den 33 bin 65 Personel İhraç Edildi10 Şubat 2017 Cuma 12:57
  • Seyidoğlu Baklavaları'nın Patronlarına Müebbet Hapis İstemi10 Şubat 2017 Cuma 12:51
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Zekiye-Muharrem Baykul Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim