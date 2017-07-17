Kahramanmaraş Özgür-Der’de Yaz Kursu Başladı

Kur’an-ı Kerim meal ve Arapça, hadis, siyer, kavram gibi çalışmaların yanında çocukların resim, müzik ve el becerilerinin de geliştirilmesi hedeflenen yaz kursu büyük bir heyecan ile sürüyor.

Kursun en önemli amaçları arasında İslami kimlik ve kişiliğin çocuklara kazandırılarak her türlü ifsat edici tuzaklardan korunması bulunmaktadır. Bu konuda oldukça hassasiyet gösteren kurs hocaları minik yavruların kendi ayakları üzerinde hakkaniyetle durabilecekleri bir gelecek için diri, dinamik ve ihlaslı bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.