Kahramanmaraş Özgür Çocuk Kulübünün Düzenlediği Yaz Okulu Sona Erdi

Yaz okulu boyunca çocuklara Kuran’ı Kerim meal ve arapça, hadis, siyer, kavram dersleri verildi. Bunlara ilave olarak resim, müzik ve el becerilerinin geliştirildiği aktiviteler düzenlendi. Piknik v.b etkinliklerin de yapıldığı yaz okulu çocuklarda yalnızca Allah’a kul olma adına temiz izler bıraktı. Yaz okulu boyunca büyük emek sarf eden başta Melek Bozdoğan ve Reyhan Kurşun hiçbir fedakârlıktan kaçınmadı.

Yaz okulunun son günü bir de program düzenlendi. Program K.Maraş Özgür Çocuk Kulübü öğrencilerinden Fatma Zehra Özdemir ve Fatmagül Zencir’in Kuran’ı Kerim arapça ve mealini okuması ile başladı. Daha sonra çocuklar tiyatro sergiledi, şiirler okudu ve bilgi yarışması yapıldı. Ailelerin de katıldığı program çocuklara Başarı Belge’lerinin dağıtılması ile devam etti. Son olarak çocuklara hediyeler verildi. Sevinçleri gözlerinden okunan çocukların heyecanına annelerde eşlik etti.

Yaz okulu ile ilgili değerlendirmede bulunan Reyhan Kurşun, “Çocuklarımız bizlere Allah’ın en büyük emanetleri. Allah bizlerden onların sadece karınlarını doyurup maddi anlamda ihtiyaçlarını gidermemizi istemiyor. Aynı zamanda ruhlarını da beslememizi izzetli, şerefli ve karakterli, her şeyden önemlisi Allah’a hakkıyla kul olmalarını da istiyor. Bizler bu şiarla koyulduğumuz yolda yavrularımızı her türlü fuhşiyattan korumak istiyor ve bu uğurda elimizden geldiğince cehd ediyoruz. Açık söyleyim okulun bitmesi daha doğrusu ara vermemiz biraz beni üzdü. Çünkü insan minik yavruların batının iğrenç tuzakları ile bir an bile baş başa kalmasını istemiyor. Zira onlar televizyon, internet, gazete, dergi, sosyal paylaşım ağları ile her yeri kuşatmış durumdalar. Bu konuda Allah’a güveniyor ve sığınıyoruz. Yetiştirdiğimiz yavrularımızın tüm bu fuhşi düzenlere karşı erdemli bir Müslüman edasıyla cevap vereceklerine inanıyoruz.” dedi.

Foto: Zeynep KAYMAZ