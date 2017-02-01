Kahramanmaraş Merkezli ‘FETÖ’ Soruşturması: 8 Tutuklama

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01.02.2017 11:50
Kahramanmaraş Merkezli ‘FETÖ’ Soruşturması: 8 Tutuklama
Kahramanmaraş merkezli 18 ilde yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 36 kişiden 8’i tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Gülen örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 36 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA’da yer alan habere göre, sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandıktan sonra mahkemeye çıkarılan 36 zanlıdan 8’i tutuklandı, 28’i ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 7 zanlı aranıyor.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Gülen örgütüne yönelik soruşturma kapsamında askerî okullara öğrenci yerleştirdiği ve askerî okul sorularını verdiği belirtilen aralarında “örgüt imamı”, subay, astsubayların da bulunduğu 23’ü asker, 5’i askerî okul öğrencisi, bir polis memuru, bir öğretmen ve 13 sivil olmak üzere 43 zanlının yakalanması için 18 ilde 23 Ocak’ta operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda, 36 kişi gözaltına alınmıştı.

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