Kahramanmaraş HDP İl Başkanı Tutuklandı

PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan HDP Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Eren'in de aralarında bulunduğu 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, HDP İl Başkanı Mehmet Eren'in de aralarında bulunduğu 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, PKK/KCK adına faaliyet gösterdikleri ve örgütün propagandasını yaptıkları belirlenen kişilere yönelik olarak 8 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında HDP Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Eren'in de bulunduğu 4'ü çıkardığı mahkemece tutuklandı. 3 zanlı savcılık sorgusunun ardından salıverilirken, 1 şüpheli de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.