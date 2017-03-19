Kahramanmaraş HDP İl Başkanı Tutuklandı
PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan HDP Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Eren'in de aralarında bulunduğu 8 kişiden 4'ü tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, HDP İl Başkanı Mehmet Eren'in de aralarında bulunduğu 8 kişiden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, PKK/KCK adına faaliyet gösterdikleri ve örgütün propagandasını yaptıkları belirlenen kişilere yönelik olarak 8 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında HDP Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Eren'in de bulunduğu 4'ü çıkardığı mahkemece tutuklandı. 3 zanlı savcılık sorgusunun ardından salıverilirken, 1 şüpheli de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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