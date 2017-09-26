Kadri Gürsel Tahliye Edildi

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 20 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıklardan Kadri Gürsel'in adli kontrolle tahliyesine, diğer sanıkların ise bu hallerinin devamına karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, üçüncü duruşması sonrasında ara kararını açıkladı.

Tutuklu sanıklardan Kadri Gürsel'in, kendisi hakkındaki delillerin önemli ölçüde toplanması, karartacağı bir delilin kendisi yönünden bulunmaması, icra ettiği görev çerçevesinde dinlenilmeyen sanık ve tanık üzerinde baskı yapacağı yolunda kuvvetli şüphenin bulunmaması, bu aşamada tutukluluğun ölçüsüz bir tedbir olacağı ve aynı faydanın adli kontrolle sağlanacağının kabul edilmesi gerekçeleriyle tahliyesini kararlaştıran heyet, bu sanıkla ilgili yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasını da hükme bağladı.

Mahkeme heyeti, diğer tutuklu sanıklar Ahmet Şık, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Ahmet Kemal Aydoğdu ve Yusuf Emre İper'in bu hallerinin ise, suçlamanın niteliği, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller ve adli tedbirlerin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle devamına karar verdi.

Duruşma devam ederken savcılığın, "6 sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesi" talebini, "savcılık 6 sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi" şeklinde, internet sitelerinde haber yapan Akşam ve Star gazetesi internet sitesi sorumlularıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını da karara bağlayan heyet, diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 31 Ekim'e erteledi.