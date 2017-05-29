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Kadirli İlçe Garnizon Komutanı Gözaltına Alındı

Kadirli İlçe Garnizon Komutanı Gözaltına Alındı

Ankara'da yürütülen bir FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kadirli İlçe Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Personel Albay Eşsiz'in Başkent'e götürüleceği öğrenildi.

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Ankara'da yürütülen bir Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Osmaniye'nin Kadirli İlçe Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Personel Albay Alaaddin Eşsiz gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eşsiz hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Eşsiz, polis ekiplerince Kadirli'de gözaltına alındı.

Alaaddin Eşsiz'in Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

 

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