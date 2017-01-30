Kadir Topbaş'tan Darbe Komisyonuna Yanıt

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
30.01.2017 19:44
Kadir Topbaş'tan Darbe Komisyonuna Yanıt
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu tarafından kendisine sunulan sorulara yazılı yanıt verdi.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi (UNDESA) adına BM Genel Merkezi'nde yapılacak toplantıya ana konuşmacı olarak katılmak üzere davet aldığını kaydeden Topbaş, "Bu toplantı ve sonrasında foruma katılan iştirakçilerle ikili görüşme ve toplantılara katıldım. 12-20 Temmuz 2016 tarihleri arasında görevli olarak yurt dışında bulunacağımı İstanbul Valiliğine resmi yazı ile bildirdim. Dolayısıyla yurt dışından dönüş tarihimin 15 Temmuz Cuma gününden önce olduğu ancak dönmediğim iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tüm iş ve işlemlerinin mevzuata uygun yapılması için gerekli hassasiyetin gösterildiğini, görevi boyunca dini, mezhebi, cemaati, siyasi görüşü sebebiyle hiçbir gruba ayrımcılık sağlanmasına izin vermediğini, göz yummadığını vurguladı.

Belediyenin tüm işlerinin Sayıştay ve İçişleri Bakanlığınca düzenli olarak denetlendiğine dikkati çeken Topbaş, "Bugüne kadar yapılan denetimlerde hiçbir kişi, kurum ya da FETÖ/PDY'ye haksız gelir sağlayacak şekilde, hukuka aykırı iş verilmesi ve imkan sağlanması hususunda yapılan bir tespit yoktur. 17-25 Aralık'tan sonra başlatılan adli süreçlerde FETÖ'ye kaynak aktarmakla suçlanan hiçbir kişi, kurum ve şirket ile belediyenin ilişkisi olduğuna dair bir suçlama yöneltilmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Darbeye karşı direnmeleri için kesin ve net talimatlar verdim"

"15 Temmuz darbe girişimi sırasında ise belediyemiz bilindiği üzere işgal edilmeye çalışılan yerlerden biriydi." ifadelerini kullanan Topbaş, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve milletimizin cesareti ile Türkiye, büyük bir badireyi atlatırken belediyemiz de işgalden kurtarıldı. Belediye Başkanlığı binamızın önünde 17 şehit verdik. 15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak tüm birimlerimizle darbenin karşısında durduk. Cumhurbaşkanımızın meydanlarda toplanma ve darbeye karşı durma çağrısını İstanbul'daki tüm elektronik levhalara sloganlarla yansıttık. Tüm birimlerimize darbeye karşı direnmeleri için kesin ve net talimatlar verdim."

Silivri yönünden İstanbul'a doğru askeri hareketlilik olduğu haberini aldığında belediye araçları ile yolun kesilmesi talimatını da kendisinin verdiğini ifade eden Topbaş, "15 Temmuz darbe girişimi sırasında ABD'de bulunuyor olmama rağmen telefon talimatları ile tüm belediye birimlerini harekete geçirdim." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ iltisakı ve irtibatı sebebiyle 17/25 Aralık sürecinde de olduğu gibi, İSKİ, İETT ve iştiraklerindeki bin 108 personel hakkında işlem yapıldığını anımsatan Topbaş, "Belirtilen personelimizden 46'sı ihraç, 234'ü göreve iade edilmiştir. Diğerleri hakkındaki işlem süreci devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

AA

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