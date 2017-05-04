Kadir Topbaş’ın Damadı Ömer Faruk Kavurmacı Tahliye Edildi

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı'nın, avukatının itirazı üzerine tahliye edildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON üye ve yöneticilerine yönelik soruşturma kapsamında firari Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 86 şüpheliyle ilgili hazırlanan iddianamedeki tutuklu şüphelilerden biri olan Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliye edildiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı da olan Kavurmacı'nın avukatları, iddianame hazırlanmadan önce müvekkillerinin sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine tahliye talepli başvuruda bulundu. Talebi değerlendiren nöbetçi hakimlik, tutuklu şüpheli Kavurmacı'nın sağlık gerekçeleriyle tahliyesine karar verdi.

Bu karara iddianame hazırlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun itiraz ettiği ve bu itirazın da sulh ceza hakimliğince reddedildiği öğrenildi.

Kaynak: AA