Kadir Topbaş: Taksim’de Gazete Kağıtlarında Namaz Kılma Dönemi Bitecek

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18.02.2017 00:11
Kadir Topbaş: Taksim’de Gazete Kağıtlarında Namaz Kılma Dönemi Bitecek
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Taksim Meydanı'nda yapılacak olan caminin temelini atma töreninde yaptığı konuşmada "Bu camiyle birlikte gazete ve koli kağıtlarında namaz kılma dönemi bitecek" dedi.

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onay vermesinin ardından Taksim Camii inşaatının temel atma töreni yapıldı.

Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ve yurttaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören, protokol konuşmalarıyla devam etti.

'TURİSTLER BİR TARAFTA MİNAREYİ BİR TARAFTA KİLİSEYİ GÖRECEK'

Taksim'in camisi eksik olan bir bölge olduğunu söyleyen Topbaş, "Kış aylarında gazete kağıtları üzerinde ibadetlerini yerine getirmek isteyenlerin ızdırapları hiçe sayıldı. Geriye baktığımız zaman ne kadar lüzumsuz kavgalar yaptığımızı görüyoruz. Bu caminin iki önemli anlamı var. Bunlardan bir tanesi özellikle burada bulunan Santa Maria Kilisesi'nin hemen yanında olması ve iki mabedin Taksim'e bakıyor olması, bu şehrin ne kadar hoşgörülü olduğunun bir sembolüdür. Gelen turistler bir tarafta minareyi, bir tarafta da kiliseyi görecekler. Bu camiyle birlikte gazete ve koli kağıtlarında namaz kılma dönemi bitecek. Fransız Kültür Merkezi var, Cuma günleri bahçesini açıp davet ettiği günleri biliyorum. Bu bir mücadelenin başarısı diye bakmıyorum. Bir ihtiyacın anlaşılır olması olarak değerlendiriyorum. Artık sokaklarda namaz kılma değil, gerçekten temiz, kültür aktiviteleri olan, içinde sergi alanları olan güzel bir yapı ortaya çıkacak" dedi.

'TAKSİM CAMİİ 50 YILLIK HAYALDİ'

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan ise, "En acısı Taksim'de yabancı ülkelerden misafirler ağırladık. Bizlere mescit ya da cami sordukları zaman onlara bir cami gösteremedik. Her gün milyonlarca insan Taksim'e akıyor. Ağırladığımız insanların binlercesi namaz kılıyor. Bugüne kadar namaz kılanlara bir mekan sunamadık. Taksim'deki törenlerde gelenler bu teneke minareyi bize gösterip, bunun çirkinliğinden bahsetmişlerdi. Dar, sıkışık, ancak 50-100 kişiyi ağırlayan bu yapıya hem şükrettik hem de utandık. Türkiye'nin sahnesine bu görüntünün yakışmadığını hep düşündük. Bugün Taksim Meydanı'nın mescit gibi kullanılan emektar binanın yerine görkemli mabedin komşusu olacak. Türkiye'ye, Taksim'e yakışan estetik bir caminin temelini atmış oluyoruz. Taksim Camii 50 yaşında bir hayaldi. Bir Beyoğlulu, Kasımpaşalı olan sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle hayalden gerçeğe döndü" dedi.

'60 METRE YÜKSEKLİĞİNDE 2 MİNARELİ'

Mimar Şefik Birkiye ile camiyi tasarlayan mimar Selim Dalaman caminin teknik detayları ile bilgi verdi.

Camiyi bölgenin mimari dokusuna yakışan bir şekilde tasarladıklarını söyleyen Dalaman "Taksim Meydanı ve Taksim Maksemi'nin yanı başında olan yapı, İstiklal Caddesi'nin özellikle Art Deco mimarisine uygun tasarlandı. İnşallah Cuma namazını 2 bin 500 kişi kılacak. Zemin üstü 2 bin 900, zemin altı 7 bin 900 metrekare olmak üzere kapalı inşaat alanı yaklaşık 12 bin metrekare olacak. 3 katlı otopark var. Ana kubbe yüksekliği 30 metre yüksekliğinde olacak. 60 metre yüksekliğinde 2 minare ve 2 şerefesi olacak" dedi.

İLK KAZIĞI TOPBAŞ VURDU

Törenin ardından Topbaş, beton kazıkların çatılması işinde kullanılan iş makinesini kullanarak ilk kazmayı vurdu.

 

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