“Kadın ve Çocukları Öldürüyorlardı, Biz de Onları Öldürdük”

Afganistan’ın kuzeyinde yer alan Mezar-ı Şerif kentinde bulunan Kâbil yönetiminine ait ordu karargâhına 21 Nisan Cuma günü Taliban tarafından düzenlenen operasyonda, sayı hakkında farklı rivayetler olsa da, en az 500 askerin öldüğü veya yaralandığı bildirilmişti.

Operasyonun, Afganistan’ın işgal edilmesinden bu yana ABD destekli Kâbil yönetimine bağlı güvenlik güçlerine yönelik Taliban tarafından düzenlenen en büyük operasyonlardan biri olarak tarihe geçtiği kaydedildi.

30 bin kişilik büyük bir ordu konumundaki 209. Birlik, 8 saat boyunca 10 Taliban mensubuna karşı başarı elde edememiş ve ABD askerleri tarafından eğitilen çok sayıda askeri personelini kaybetmek zorunda kalmıştı.

Taliban, Operasyonu Neden Gerçekleştirdi?

Konuyla ilgili bir makale yayımlayarak 209. Şahin Birlik’in Afganistan’ın kuzeyinde bulunan ana birlik olduğunu belirten Taliban, Kâbil yönetiminin kuzeyde düzenlediği acımasız saldırıların söz konusu birlik tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Asya’nın Sesi’nde yer alan habere göre, “Şahin Birliğinin Vazifeleri ve Sorumlulukları” başlıklı makalede 209. Birlik’e bağlı askerlerin kuzeydeki Balh, Kunduz, Tahar ve Bağlan vilayetlerindeki saldırılarda sivillerin evlerini yıktığı, sayısız sivili gerekçesiz tutukladığı ve kadın ve çocukları katlettikleri kaydedildi.

Taliban’ın Kunduz ve Bağlan valilerinin katledilmesinde de 209. Birlik’in parmağı olduğu kaydedilen açıklamada “Bu nedenlerle Taliban, askerlerine halkın iğrendiği bu birliğe operasyon için yeşil ışık yakmıştır.” denildi.

Yerli askerlerin ABD öncülüğündeki yabancı işgalciler uğruna gereksiz yere canlarını verdiklerini hatırlatan Taliban, “Bunu yapmak yerine mücahitlerin saflarına katılın ya da evlerinize dönün.” çağrısında bulundu.