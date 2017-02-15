Kadıköy’deki Binalara 15 Kat Sınırı Getirildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şubat ayındaki Meclis toplantısının ikinci birleşimi İBB’nin Saraçhane’deki binasında yapıldı.
AA’da yer alan habere göre, Meclis’te Kadıköy’de yüksekliğin serbest olduğu alanlara 15 kat sınırı getirilmesine ilişkin teklifin yer aldığı komisyon raporu gündeme alındı. Rapor, AK Parti’li ve CHP’li Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.
Diğer İlçeler İçin de Çalışılıyor
İBB Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Hadi Diler, Kadıköy dışındaki diğer ilçelerde de yükseklik sınırlaması için çalışma yürütüldüğünü söyledi. Diler, “Şehir Planlama Müdürlüğü ile görüşülerek önümüzdeki günlerde karar verilecektir.” ifadesini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi CHP’li Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu da pilot bölge olarak Kadıköy’de başlatılan uygulamanın diğer ilçelere de örnek olması gerektiğini kaydetti.
Fikirtepe’yi Kapsamıyor
Alınan bu karar ile bölgede kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak yeni binalara 15 kat sınırı getirilmiş oldu. Ancak sınırlama planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılarak kentsel dönüşüm alanı ilan edilen Fikirtepe’yi kapsamıyor.
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