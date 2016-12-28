Kadıköy’deki Bar Apartman Sâkinlerini Bezdirdi!
CHP’li Kadıköy Belediyesi tarafından ruhsat verilen ve 2013 yılında açılan The North Shield Pub isimli bar, Kadıköy’ün Göztepe Mahallesi’nde, Bağdat Caddesi ile Tuğrul Sokak’ın kesiştiği noktada yer alan bir apartmanın girişinde faaliyet yürütüyor.
Yeni Akit’te yer alan habere göre, gece saat 04.00’e kadar yüksek sesli etkinliklerin tertip edildiği bar yüzünden civarda yaşayan halk, alkolün etkisiyle kendisinden geçen sarhoşların taşkınlıklarına ve ağır küfürlü bağrışmalarına maruz kalıyor.
Uyaranlar Tehdit Ediliyor!
Yaşananlara kayıtsız kalmayıp bardaki sarhoşlara yönelik uyarılarda bulunan mahalleli, yine küfür ve tehditlerle karşılaşıyor. Bununla da yetinilmiyor, kimisinin pencere önlerindeki saksı gibi eşyaları kırılıyor, kimisinin otomobil lastikleri patlatılıyor. Barın verdiği rahatsızlıklara isyan eden apartman sâkinlerine yönelik sindirme politikası neticesinde birçok ev sahibi dâiresini satılığa çıkararak bölgeyi terk etmek zorunda kalıyor.
“İçkili Lokanta” Ruhsatı İptal Edilmedi!
Bazı vatandaşlar ise seslerini Kadıköy Kaymakamlığı ve Kadıköy Belediyesi’ne yaptıkları şikâyetlerle duyurmak istedi. Bunun neticesinde barda incelemede bulunan Kadıköy Belediyesi Çevre Müdürlüğü, işletmeye defalarca ceza kesti. Şiddetli gürültü neticesinde işletmeye 3 gün faaliyetten men, canlı müzik yapma yetkisini kaldırma, iki kez de 4 bin lira idârî para cezası uygulandı. CHP’li belediye, mekânın “içkili lokanta” ruhsatını ise iptal etmekten kaçındı.
Haklarında 4 Dava Açıldı
Belediyenin cezai işlemde bulunmasına rağmen “içkili lokanta” ruhsatını iptal etmemesinden cesaret alan apartman girişindeki barın yetkilileri daha da hırçınlaştı. Bar personelleri, apartman sâkinlerine yönelik sataşma ver tacizlerini günden güne arttırdı, geceleri müziklerin sesi daha da açıldı. Bunun üzerine vatandaşlar bar hakkında 2014 yılında suç duyurularında bulundu.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılan bar aleyhinde tam 4 dava açıldı. İstanbul Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul 7. İdare Mahkemesi, İstanbul Anadolu 11. Sulh Hukuk Mahkemesi ve İstanbul Anadolu 18. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde devam eden dava dosyalarında barın işletmecisi Kerem Canatar, “kişilerin huzur ve sükûnunu bozma” suçundan yargılanıyor.
Apartman Sâkinlerinin Şikâyetleri
Apartman sâkinlerinin dava dosyalarına giren şikâyetleri özetle, “Davacı hakkında müzik yayın ruhsatı bulunmadığı hâlde aşırı yüksek seste müzik yayını yapmaktan ve çevredeki tüm konutların müşterek şikâyetleri üzerine verilmiş onlarca ceza ve açılmış ceza davaları bulunmaktadır. Gelinen noktada davacının açıkça hukuka aykırı eylemleri neticesinde bizler her günümüzü korku, endişe içinde geçirmeyi hak etmiyoruz.” şeklinde.
Daha önce çarptırıldığı cezalar göz önüne alındığında somut birçok unsur bulunmasına ve aradan geçen 2 yılı aşkın süreye rağmen söz konusu bar hakkında mahkemelerce hiçbir hükme varılabilmiş değil.
Yıl Başı Kutlamalarına Hazırlanıyor!
Yıllardır her geceleri eziyete dönen, huzurları kalmayan, tepkilerine karşılık olarak küfür ve hakaret işiten apartman sâkinleri milâdî yıl başının yaklaştığı mevcut süreçte oldukça endişeli. Çünkü Kadıköy’ün Göztepe Mahallesi’nde türlü rezaletlere imza atan söz konusu barın yılbaşı hazırlıkları oldukça kapsamlı bir şekilde sürüyor. Kadıköy Belediyesi’nce “içkili lokanta” ruhsatı iptal edilmeyen, mahkemelerce kapısına kilit vurulmayan bar, yeni yıl kutlamaları için mekâna içki yığınağı yapıyor. Bu bara ne zaman “dur” denileceği, gürültü işkencesine ne zaman son verileceği ise apartman sâkinlerinin en çok merak ettiği hususlar arasında.
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