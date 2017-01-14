Kaddour, Mazlumun Sesini Duyurmak İçin Bacağından Oldu

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14.01.2017 12:10
Kaddour, Mazlumun Sesini Duyurmak İçin Bacağından Oldu
Kaddour: "Eğitimimi tamamladıktan sonra Suriye'ye dönüp mesleğimi yapmak istiyorum çünkü Suriye'nin kalifiye elemana çok ihtiyacı var." dedi.

Suriye'de uluslararası televizyon kanalları için görüntü çekerken rejim askeri tarafından vurulduktan sonra bir bacağını kaybeden Mohammad Kaddour, İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde eğitim görüyor.

Suriye'deki iç savaş pek çok aileyi parçaladı. Onlardan birisi olan, İstanbul'da tek başına, protez bacağıyla hayata tutunmaya çalışan 20 yaşındaki Mohammad Kaddour, yaşadıklarını AA'ya anlattı.

Suriye'nin Lazkiye kentinde 4 kardeşi, anne ve babasıyla huzurlu bir hayat yaşarken iç savaşın yaşamlarını alt üst ettiğini aktaran Kaddour, savaş nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

İç savaşın yoğun olduğu bölgelerde halkın yaşadığı dramı görüntülemek üzere eline kamerayı aldığını ve çektiği görüntüleri uluslararası medya organlarına servis ettiğini belirten Kaddour, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O gün İdlip'e gitmiştim. Birden Esed askeriyle karşı karşıya kaldım. Beni görünce çok korktu. Kısa bir bekleyişin ardından elindeki uzun namlulu silahı bana doğrultup ateş etmeye başladı. Vücuduma defalarca kurşun isabet etti. Yanımdaki arkadaşım başından vurularak hayatını kaybetti. Ben şanslıydım. Vurulmama rağmen kaçmaya başladım. Bu defa ayağımdan vurdu. Neden koşarken yalpaladığımı anlamak için bacağıma baktığımda kanları gördüm, çok korktum. Bacağımın parçalandığını ilk kez orada gördüm. O asker, vücuduma isabet eden kurşunları yeterli bulmadı ve peşimden gelerek yakaladığı yerde ateş etmeye devam etti. Tam o sırada arkadaşlarım geldi ve asker onları görünce kaçtı. Eğer arkadaşlarım gelmeseydi muhtemelen beni öldürecekti.”

Arkadaşlarının kendisini hastaneye kaldırdığını ve ilk müdahalenin Suriye’de yapıldığını belirten Kaddour, "Nefes alabilmem için doktorlar boğazımda bir yeri delmek zorunda kaldı. Zaten gırtlağıma da iki kurşun isabet etmişti. Bu yüzden ses tellerim yırtıldı ve 15 günden fazla konuşamadım." ifadelerini kullandı.

Tedavi için Türkiye'ye geldiğini, bu sırada lise eğitimini tamamladığını ve yabancı öğrenci sınavıyla İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümüne yerleştirildiğini ifade eden Kaddour, "Eğitimimi tamamladıktan sonra Suriye'ye dönüp mesleğimi yapmak istiyorum çünkü Suriye'nin kalifiye elemana çok ihtiyacı var." dedi.

İstanbul’da üniversite okumaya başladığından bu yana ailesini göremediğini dile getiren Kaddour, "1,5 yıldır ailemi göremiyorum. Babamı, annemi ve kardeşlerimi çok özledim. Lazkiye’ye gitmeyi ve ailemi görmeyi çok istiyorum ama bu çok riskli, gidersem dönememe ihtimalim var. Ne yapacağımı bilmiyorum." şeklinde konuştu.

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