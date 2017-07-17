Kaçak İnşaata Ömer Halisdemir İstismarı!
Şanlıurfa’da ruhsatsız olduğu için yıkılan iş yerinin sahibi, Eyyubiye Belediyesi’ni FETÖ’cülüke suçlayıp, yıkılan binaya Ömer Halisdemir’in resmi bulunan bir pankart astı.
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Haksöz Haber
Şanlıurfa’da Tac Mahal Cafe ve Restoran isimli iş yerinin sahibi, binasına ruhsat almadan kaçak kat çıktı.
Eyyubiye Belediyesi önceki aylarda defalarca iş yeri sahibine uyarı bildirimlerinde bulunmasına rağmen sonuç alamayınca iş yerinin imara aykırı inşa edilmiş 4. ve 5. katlarında yıkım işlemi gerçekleştirdi.
Belediyenin icraatına iş yeri sahibinin tepkisi ise beklenenden biraz farklı gelişti.
Ruhsatsız inşaatının yıkımını engelleyemeyen iş yeri sahibi üzerinde 15 Temmuz’da darbecilerce katledilen Ömer Halisdemir’in resmi bulunan büyük bir pankart astı ve belediyeyi FETÖ’cü olmakla suçlayıp, Cumhurbaşkanı’ndan yardım istedi.
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