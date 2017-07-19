Kabineden Giden İsimler

Bakanlar Kurulu'nda, 15 isim değişmedi, 5 yeni isim var. Eski kabinede olup da yeni kabinede olmayan

Başbakan Yardımcılarından Tuğrul Türkeş ve Veysi Kaynak, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı yeni kabinede yer almadı.

Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı yeni kabine şöyle: