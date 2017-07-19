Kabineden Giden İsimler
Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Külliye'de yaptığı sürpriz görüşme sonrası yeni kabineyi açıkladı. Yeni kabinede eski kabinede yer alan 6 isim yer almadı.
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Bakanlar Kurulu'nda, 15 isim değişmedi, 5 yeni isim var. Eski kabinede olup da yeni kabinede olmayan
Başbakan Yardımcılarından Tuğrul Türkeş ve Veysi Kaynak, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı yeni kabinede yer almadı.
Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı yeni kabine şöyle:
- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık
- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ
- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu
- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya
- Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik
- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarı Eroğlu
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıAhmet Eşref Fakıbaba
- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
- Maliye Bakanı Naci Ağbal
- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli
- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan
- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
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