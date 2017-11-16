Kabil'de Cemiyet-i İslami Partisi’ne Saldırı: 9 Ölü
Kabil'de Cemiyet-i İslami Partisinin düğün salonundaki siyasi toplantısına düzenlenen saldırıda 9 kişi öldü.
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de düğün salonu girişinde düzenlenen intihar saldırısında 9 kişinin öldüğü bildirildi.
İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nacib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar eylemcisinin üstündeki bombayı Kasrı Navin adlı düğün salonu girişinde patlattığını belirtti.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 polis ile 2 sivilin hayatını kaybettiğini söyleyen Daniş, 9 kişinin yaralandığını ifade etti.
Daniş, saldırganın düğün salonunda toplantı yapan Cemiyet-i İslami Partisi üyelerini hedef aldığı bilgisini paylaştı.
Görgü tanıkları da saldırganın, düğün salonuna girmeye çalışırken polis tarafından fark edildiğini ve kendini havaya uçurduğunu söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler : Afganistan, Kabil, Cemiyet-i İslami Partisi, saldırı
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