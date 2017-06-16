Kâbil’de Camiye Bombalı Saldırı: 4 Ölü

Afganistan’ın Kâbil kentinde Şii azınlığın gittiği bir camiye dün akşam saatlerinde bir canlı bomba saldırısı düzenlendi.

Dört kişinin öldüğü saldırıyı IŞİD’in üstlendiği iddia edildi.

Saldırıda ölenler arasında caminin finansmanını sağlayan etkili bir yerel liderin ve bir polisin de olduğu bildiriliyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, kentin batısında bulunan Zahra Camisi’ne yönelik saldırı iftar saatinde gerçekleşti.

Kâbil yönetiminin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Najib Danish, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı düzenleyen kişinin camiye girmeye çalıştığını, başaramayınca kendisini caminin mutfağında patlattığını belirtti.