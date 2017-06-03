Kâbil’de Bombalı Saldırılar: 14 Ölü, 10 Yaralı

Afganistan’ın Kâbil kentinde bombalı saldırılar düzenlendi.

Mareşal Fehim tepesinde düzenlenen bir cenaze töreni sırasında üst üste üç bomba patladı.

AA’da yer alan habere göre, saldırılarda ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Kâbil’de hafta içinde diplomatik temsilciliklerin de bulunduğu Vezir Ekber Han bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 90 kişi ölmüş, 461 kişi de yaralanmıştı.