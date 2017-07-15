Kâbil Yönetimine Bağlı 52 Polis Taliban’a Teslim Oldu!

Taliban’a bağlı kaynaklar, Afganistan’ın kuzeyinde bulunan Kunduz ilindeki Han Abad ilçesinde ABD destekli Kâbil yönetimine bağlı 52 polisin Taliban güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Mepa News’ta yer alan habere göre, söz konusu 52 polis Taliban’a son iki ay içerisinde teslim oldu.

Yerel kaynaklar, Taliban’ın, Kâbil yönetimine bağlı güçlerin kendilerine teslim olmaları konusunda özel bir çalışma yürütüğünü belirtiyor.

Teslim olan polislerden isteyen Taliban’a katılıyor, isteyen de silahını teslim edip evine dönüyor.

Taliban, son iki ay içerisinde kendilerine teslim olan polislerin isimlerini internet üzerinden kamuoyu ile paylaştı. Ayrıca, teslim olanların ilçenin hangi köylerinden olduğu da detaylı bir açıklama ile ifade edildi.