Kâbil Yönetimi Feryab’da Sivilleri Hedef Aldı!

ABD destekli Kâbil yönetimine bağlı güçler, Afganistan’ın kuzeybatısında kalan Feryab ilindeki Devletbad ilçesinde bir yerleşim birimine havan atışları düzenledi.

“10’u Çocuk 16 Sivil Yaşamını Yitirdi”

Mepa News sitesinde yer alan habere göre, çok sayıda havan mermisiyle bölgede sivillere ait evlerin hedef alındığını ifade eden yerel kaynaklar, ilk belirlemelere göre saldırıda 16 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yerleşim birimindeki sağlık ocağından edinilen bilgilere göre, yaşamını yitirenlerden 10’u çocuk, 2’si ise kadın. Sağlık ocağına bağlı yetkililer, 3 çocuk ve bir kadının yaralı olduğunu ve tedavilerinin devam ettiğini belirtti.

“Hayatını Kaybedenlerin Tamamı Sivil”

İl Konseyi Başkan Vekili Abdulahad Albak konu ile ilgili yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin tamamının siviller olduğunu söyledi.

8’i Aynı Aileden 16 Sivil Yaşamını Yitirmişti

Öte yandan, geçtiğimi gün Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar ilinin Haska Mena bölgesinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait uçakların düzenlediği hava saldırısında 8’i aynı aileden olmak üzere 16 sivil yaşamını yitirmişti.

Birleşmiş Milletler’in (BM) Afganistan’daki sivil can kayıpları ile ilgili yaptığı açıklamaya göre, 2017 yılının ilk yarısında ülkedeki çatışmalar sebebiyle en az bin 700 sivil yaşamını yitirdi.