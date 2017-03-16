Jetler Halep'te Camide Namaz Kılan 70 Müslümanı Katletti

Halep'te bir camiye namaz vakti düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 70 sivil yaşamını yitirdi.​ Camide 200 ila 300 arasında kişinin olduğu kaydedildi.

Suriye'nin Halep kentinin batısındaki Etarib ilçesine bağlı Cina köyünde bir camiye yatsı namazı vakti düzenlenen hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 70 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.



Cina köyündeki sivil savunma yetkililerinden Yahya Cevad, ''Rus uçağı olduğunu tahmin ettiğimiz bir savaş uçağı Halep'in Etarib ilçesi yakınlarındaki Cina köyünde namaz esansında bir camiyi bombaladı.'' dedi.



Cevad, ''Sivil savunma ekipleri saldırıya maruz kalan caminin enkazı altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Camide 200 ila 300 arasında kişi vardı.'' diye konuştu.



Ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydeden Cevad, "Sivil savunma ekipleri ile köy halkı enkaz altında olanlara kısıtlı imkanlarla ulaşmaya çalıyor. Savaş uçağının ibadet yerini vurması kabul edilir bir şey değil.'' değerlendirmesinde bulundu.