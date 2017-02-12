Jean-Marie Le Pen Hakkında Irkçılık Soruşturması Açıldı
Yahudi sanatçılar için kullandığı “fırınlama” ifadesi nedeniyle geçen yıl dokulmazlığı kaldırılan Jean-Marie Le Pen hakkında soruşturma açıldı.
Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin (FN) onursal lideri Jean-Marie Le Pen hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.
AA’da yer alan habere göre, Le Pen, Twitter hesabından “Dün hakkımda adlî soruşturma açıldı. Sıkı durun, ‘fırınlama’ kelimesini kullandığım için.” ifadelerini kullandı.
Partisinin resmî internet sitesinde 2014 yılında yayımlanan bir söyleşide Le Pen, yahudi sanatçılar hakkında “Gelecek sefer fırınlayacağız.” demişti.
Avrupa Parlamentosu’nun geçen yıl ekim ayında Strazburg’da toplanan genel kurulunda alınan kararla “ırkçı nefreti körüklediği” için Le Pen’in dokunulmazlığı kaldırılmıştı.
Etiketler: fransa, jean-marie le pen, ırkçılık
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