Japonya’daki Sellerde 16 Kişi Öldü

Japonya’nın güneybatısını salı günü etkisi altına alan Nanmadol tayfunu şiddetli yağışlar getirdi. Yağışların neden olduğu sellerde 16 kişi öldü, 15 kişi de kayboldu.

Yetkililer, Fukuoka kentinde 14, Oita kentinde de 1 kişiden haber alınamadığını açıkladı.

Japonya Kabine Baş Sekteri Yoşihide Suga, arama kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar bin 22 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Suga, afet nedeniyle erişim sağlanamayan yerlerde mahsur kalan halkı kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Suga, şiddetli yağışlardan en çok etkilenen yerlerden biri olan Asakura’da, köklerinden sökülen ağaçları ve çamurları kaldırma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, halka, olası toprak kaymaları ve diğer afetlere karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: Kyodo, AA