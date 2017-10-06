Japonya’da Bir Gazetecinin Ölüm Nedeni: Fazla Mesai

Japonya’da 4 yıl önce kalp krizinden ölen devlet televizyonu NHK’nın muhabiri Miwa Sado’nun öldüğü ay içerisinde 159 saat fazla mesai yaptığı ortaya çıktı.

Sado’nun ölümüyle ilgili yapılan araştırmanın sonuçları 4 yıl sonra açıklandı. 31 yaşındaki gazetecinin, fazla mesai yapmasına bağlı olarak aşırı yorgunluk nedeniyle öldüğü belirtildi.

Euro News’ta yer alan habere göre, raporun yayımlanmasından sonra NHK televizyonu özür dileyen bir açıklama yaparak çalışma şartlarını gözden geçireceklerini kaydetti.

Raporda, gazetecinin öldüğü ay içerisinde sadece 2 gün izin yaptığı ifade ediliyor.

Gazetecinin ölüm nedeninin ortaya çıkması Japonya’daki ağır şartlardaki çalışma koşullarını yeniden gündeme getirdi. Uzun çalışma saatlerinin olduğu Japonya’da çalışanlar günlük 12 saate kadar iş yerinde kalabiliyor.

Gazeteci Sado’nun annesi, üzerinden dört yıl geçmesine rağmen hâlâ kaybettiği kızının acısını çekiyor. Anne Sado, “Miwa’nın gidişiyle sanki bedenimin bir tarafı parçalanmış vaziyette. Hayatımın geri kalanında gerçek anlamda tebessüm bile edemiyorum.” dedi.

2015 yılında bir başka şirkette bir ay içerisinde 100 saat fazla mesai yapan bir çalışan intihar etmişti.