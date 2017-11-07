Japonya’da 70 Yaşındaki Katil İdam Cezasına Çarptırıldı

Japonya’da Kyoto Bölge Mahkemesi, 70 yaşındaki Chisako Kakehi’yi 2007-2013 yılları arasında bir eşi ve 2 sevgilisini öldürmek ve bir diğer sevgilisini öldürmeye teşebbüs etmekten suçlu buldu.

AA’da yer alan habere göre, mahkeme, Kakehi’nin asılarak idam edilmesine hükmetti.

Mahkemede Kakehi’nin vasiyetnamelerinde hak sahibi olduktan sonra 3 erkeği siyanürle zehirleyerek öldürdüğü belirtildi.

Kakehi’nin mirasçı olarak 8,8 milyon dolar biriktirdiği kaydedildi.

Mahkeme, savunma avukatlarının Kakehi’nin bunamadan muzdarip olduğu gerekçesiyle hakkında cezai işlem yapılmaması talebini de reddetti.

Savunmanın mahkeme kararını temyize götüreceği belirtildi.