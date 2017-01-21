Jandarma ve Sahil Güvenlik’te Başörtüsü Yasağı Kalktı
“Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği” Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
AA’da yer alan habere göre, yönetmelikle Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin, ilgili kanunlarda bulunan hükümlerin uygulanmasına dâir usûl ve esaslar belirlendi.
Buna göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik’te kadın personelin şapka, kep veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysileri giymesine izin verilecek.
Öte yandan, resmî olarak görev yapan kadın personel, hamileliğini belgelediği takdirde resmî kıyafet yerine sivil kıyafetle görev yapabilecek.
Geçici Görevlendirmeler
İçişleri Bakanı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında her kademedeki personel, geçici görevlendirmeyle görevlendirilebilecek.
Geçici görevlendirilen personelin, aylık ve diğer mali, sosyal hakları kendi kurumunun bütçesinden karşılanacak ancak disiplin soruşturması fiilen görevli olduğu kurum bünyesinde yapılırken, soruşturma dosyası, işlem yapılmak üzere soruşturulan personelin mensubu olduğu kurumun yetkili disiplin âmiri ve kurullarına gönderilecek.
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