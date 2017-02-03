İzmir’in Karabağlar İlçesinde Grev: Çöpler Toplanmıyor

»Ana Sayfa»Dünya
03.02.2017 14:50
İzmir’in Karabağlar İlçesinde Grev: Çöpler Toplanmıyor
İzmir’in en büyük ilçelerinin başında gelen Karabağlar’da işçilerin grevi nedeniyle çöp yığınları oluşmaya başladı.

İzmir’in en büyük ilçelerinin başında gelen Karabağlar’da, belediyeye ait Karbel AŞ ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine başlatılan grev nedeniyle çöpler toplanmıyor.

AA’da yer alan habere göre, Genel İş Sendikası üyelerinin 31 Ocak Salı günü başlattığı grev dördüncü gününde devam ediyor.

İlçe genelinde çöplerin toplanmadığı Karabağlar’da, konteynırların çevresinin çöpler ile dolmasına vatandaşlardan tepki geldi.

“İlaçlama da Yapılmıyor”

İlçe sâkinlerinden Yıldırım Kemal Kulluk, biriken çöpler nedeniyle çocukların dışarı çıkamadığını, herhangi bir ilaçlama da yapılmadığını belirtti.

Kulluk, “Madem çöpler duruyor, ilaçlama yaptırılması lâzım. Kendi çabamızla ilaçlama yapıyoruz ama nereye kadar, olmuyor bir şekilde.” dedi.

Uğur Adıyaman ise grev nedeniyle çöp yığınlarının oluşmasına tepki gösterdi.

“Niye Alınmıyor Bu Pislikler?”

Yılmaz Karadayı da çöpler toplanamadığı için ortaya çıkan görüntünün İzmir’e yakışmadığını ifade ederek, “Böyle bir rezillik yok. Bir aydın olarak, vatansever olarak geçinenlerin hiçbirisi de ortada yok. Niye alınmıyor bu pislikler?” dedi.

Bu arada, belediye yetkilileri sendika ile görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

İzmir’de DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası ile Karabağlar Belediyesi’ne ait Karbel AŞ arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine 31 Ocak’ta grev kararı alınmış, 195 işçi tüm hizmetleri durdurmuştu.

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