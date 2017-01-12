İzmir'deki saldırıyı TAK üstlendi

»Ana Sayfa»Gündem
12.01.2017 08:49
İzmir'deki saldırıyı TAK üstlendi
İzmir Adliyesi önündeki saldırıyı TAK üstlendi.

İzmir Adliyesi önünde silah ve bombalı araçla düzenlenen ve biri polis 2 kişinin öldüğü, 2 saldırganın öldürüldüğü saldırıyı TAK üstlendi.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Anayasa Değişiklik Teklifinin 4. Maddesi de Kabul Edildi12 Ocak 2017 Perşembe 02:04
  • DBP'li Belediyenin 'Êzidilik'i Simgeleyen Saat Kulesi Tepki Çekti11 Ocak 2017 Çarşamba 23:02
  • Dürümlü'de PKK’nın Katlettiği Sivillerin Yakınları Umreye Gitti11 Ocak 2017 Çarşamba 22:53
  • Anayasa Değişikliği Teklifinin Üçüncü Maddesi Kabul Edildi11 Ocak 2017 Çarşamba 22:35
  • “Gaziantep’teki Saldırıda Terör Bağlantısı Yok”11 Ocak 2017 Çarşamba 22:12
  • KPSS Soruşturmasında 80 Asker Eşi Tutuklandı11 Ocak 2017 Çarşamba 21:39
  • Anayasa Değişiklik Paketinin 2. Maddesi de Kabul Edildi11 Ocak 2017 Çarşamba 03:36
  • Anayasa Değişiklik Teklifinin İlk Maddesi Kabul Edildi10 Ocak 2017 Salı 23:45
  • Bahadır Kurbanoğlu, Türkiye'nin Suriye Politikasını Değerlendirdi10 Ocak 2017 Salı 23:10
  • Çavuşoğlu, Lavrov ile Telefonda Suriye’yi Görüştü10 Ocak 2017 Salı 22:30
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim