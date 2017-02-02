İzmir'deki FETÖ Davasında Eski Tuğgeneral Hakan Eser Savunma Yaptı

İzmir'de, darbe girişimine ilişkin 270 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Eser savunma yaptı.

İzmir'de, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan ve 270 sanığın yargılandığı davada eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Eser savunma yaptı.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki duruşma salonunda, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen oturumda, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Kimlik kontrolünün ardından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEBGİS) kayda alınan duruşmada, tutuklu sanık Eser, iddianamede yer alan, "Eser'in Tuğgeneral rütbesinde Ege Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Başkanı yardımcısı olarak görev yaptığı, şüpheli Memduh Hakbilen senelik izne ayrılmasıyla kendisinin kurmay başkanlık görevine vekalet ettiği, Hakbilen, Ege Ordu Komutanlığına gelene kadar kendisinin, darbeyi yönettiği" suçlamalara ilişkin yaklaşık altı saat süren savunma gerçekleştirdi.

Sanık Eser, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığını, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gecede karargaha erken geldiği ve geç çıktığı için ifadesinin uzun olacağını belirterek, iddianamede hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Bu arada, İzmir Barosunca gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında CMK'dan görevlendirilen 120 avukatın istifa ettiği öğrenildi.