İzmir’de PKK/KCK Operasyonu: 6 Gözaltı

Mardin’de, Beşikkaya Jandarma Karakolu’na PKK/KCK tarafından yapılan saldırıya ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında aranan 6 kişi İzmir’de gözaltına alındı.

Mardin’in Ömerli ilçesindeki Beşikkaya Jandarma Karakolu’na PKK/KCK tarafından yapılan saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde, örgüte yardım ve yataklık ettiği öne sürülen 6 zanlının İzmir’de olduğu tespit edildi.

AA’da yer alan habere göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Zanlıların, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.