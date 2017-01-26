İzmir’de PKK/KCK Operasyonu: 6 Gözaltı
Mardin’de, Beşikkaya Jandarma Karakolu’na PKK/KCK tarafından yapılan saldırıya ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında aranan 6 kişi İzmir’de gözaltına alındı.
Mardin’in Ömerli ilçesindeki Beşikkaya Jandarma Karakolu’na PKK/KCK tarafından yapılan saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde, örgüte yardım ve yataklık ettiği öne sürülen 6 zanlının İzmir’de olduğu tespit edildi.
AA’da yer alan habere göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Zanlıların, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.
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