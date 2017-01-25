İzmir’de PKK/KCK Operasyonu: 17 Öğretmen Gözaltına Alındı
İzmir’de düzenlenen PKK/KCK’ya yönelik operasyonda, örgütle ilişkili olduğu belirtilen 17 öğretmen gözaltına alındı.
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK’nın çağrısına uyup, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sürdürülen operasyonları protesto etmek amacıyla “savaşa karşı barışı savunacağız”, 29 Aralık’ta “hizmet üretmiyoruz, savaş ve baskı politikalarına hayır” sloganıyla 29 Aralık 2015’te düzenlenen mitinge katılan, PKK/KCK ile ilişki ve irtibatı olduğu değerlendirilen ve “derslere girmeyip boykot eden” 22 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
AA’da yer alan habere göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan 17 öğretmeni gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, çok sayıda yasaklanmış yayın ve dijital malzemeye el konuldu.
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