İzmir’de İki Ayrı Patlama: 1 Ölü

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29.03.2017 07:29
İzmir’de İki Ayrı Patlama: 1 Ölü
İzmir’in Buca ilçesindeki ilk patlamada bir otomobilde bulunan iki kişiden biri öldü, diğeri de yaralandı. Daha sonra bir çöp konteynerinde de patlama oldu.

AA’da yer alan habere göre, İzmir’in Buca ilçesinde, Çamlıkule Mahallesi 254 Sokak’ta bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Araçta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen iki kişiden biri öldü, diğeri ise yaralandı. Yaralı, çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Bu olaydan birkaç dakika sonra yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan bir çöp konteynerinde de patlama oldu.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamaların nedeni araştırılıyor.

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