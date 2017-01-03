İzmir’de ‘FETÖ’ Operasyonu: 17 Gözaltı
İzmir’in Bergama ve Kınık ilçelerinde, Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı.
Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Bergama ve Kınık ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
AA’da yer alan habere göre, operasyonda, Bergama ve Kınık kaymakamlıklarında görevli memurların da aralarında bulunduğu 10’u kadın 17 şüpheli gözaltına alındı.
Haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin ise arandığı bildirildi.
Şüpheliler, işlemleri için Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Etiketler: gülen örgütü, fetö, gözaltı
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