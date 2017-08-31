İzmir’de Cezaevine Ait Servis Aracının Geçişi Sırasında Patlama!

AA’da yer alan habere göre, İzmir’in Buca ilçesindeki Kop mahallesinde bulunan Ahmet Piriştina caddesinde cezaevine ait servis otobüsünün geçişi sırasında çöp konteynerinde patlama meydana geldi.

Olayda ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 7’si ayakta tedavi edildi. 1 yaralı ise Acil Servis’te müşahade altına alındı.

Patlamada cezaevine ait servis otobüsü ile park hâlindeki bazı araçlar ve bir binada hasar oluştu.

Bölge güvenlik çemberine alınırken cadde trafiğe kapatıldı.

Patlama ile ilgili incelemeler sürüyor.