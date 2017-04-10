İzmir’de AK Parti’li Kadınlara Çirkin Saldırı!

İzmir’de “evet” yazılı yelekler giyerek AK Parti’nin mitingine giden kadınlara saldıran kişi gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı İzmir’in Gündoğdu Meydanı’ndaki mitinge giden ve “evet” yazılı yelekler giyen kadınlar, Gaziosmanpaşa Bulvarı’nda N.Ö. isimli şahıs tarafından sözlü saldırıya maruz kaldı.

Ardından gruptaki Minüre Binici’ye (36) fiziki saldırıda bulunan N.Ö, ihbar üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

“Çocuğumla Kaldırıma Yığıldım”

AA’da yer alan habere göre, saldırıya maruz kalan Binici, yaptığı açıklamada, AK Parti Kadın Kolları üyeleri olarak 30-35 kişiyle ilçeden çıkıp miting alanına gittiklerini söyledi.

Bu sırada kafeteryada oturan kişinin kalkarak, “Sizi burada istemiyorum, defolun gidin.” diye bağırmaya başladığını belirten Binici, “Çocuğum vardı. ‘Bakın, çocuğum var, bağırarak gelmeyin üzerime, bir sıkıntınız varsa polis var, ona anlatın.’ dediğim sırada bana vurdu, darp etti, gözlüğüm kırıldı. Çocuğumla kaldırıma yığıldım. Onun da dizi ağrıdı. Doktor raporu aldım, şikâyetçi oldum.” diye konuştu.

“Çok Üzüldüm ve Ağladım”

Annesine atılan yumruk nedeniyle korktuğunu belirten 6 yaşındaki Zeynep Binici de “Annemin yüzüne vurdu. Çok üzüldüm ve çok ağladım. Bana ‘Ağlama.’ dediler ama zor oldu. Biz de buraya geldik.” ifadelerini kullandı.

“Şiddetle Kınıyoruz”

AK Parti Konak Kadın Kolları Başkanı Seyran Yıldız Karahanlar da mitinge gittikleri sırada hızlıca yanlarına gelen kişinin sinkaflı sözler kullanarak saldırdığını anlattı.

Demokratik bir ülkede yaşadıklarını söyleyen Karahanlar, “Biz kadına yapılan bu davranışı şiddetle kınıyoruz.” dedi.