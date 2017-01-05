İzmir Valiliğinden Saldırıya Dair Açıklama: Veriler PKK’yı Gösteriyor
Patlama, saat 16:00 sıralarında Bayraklı ilçesindeki İzmir Adliyesi yakınlarında meydana geldi. Daha sonra da silah sesleri duyuldu. Çatışmada polis memuru Fethi Sekin ve adliyede kâtip olarak çalışan Musa Can hayatını kaybetti.
Vali Ayyıldız: PKK olarak değerlendirmekteyiz
İzmir Valisi Erol Ayyıldız, saat 17.40 civarı kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı. Vali Ayyıldız, "Polis noktasından geçerken durdurulmak ve aranmak istemesi üzerine çatışma çıktı, teröristler kaçarken aracı patlattılar. Maalesef çıkan çatışma neticesinde polis memurumuz ve adliye görevlimiz şehit oldu. Yaralılarımız var" dedi.
"Emniyet güçlerimizin dikkati sayesinde bu şekilde atlatıldı" diyen Ayyıldız, "Teröristler ölü olarak ele geçirildi. Yanlarında iki adet kaleşnikof tüfek ayrıca RPG ve 8 fişek olmak üzere, 8 tane de el bombaları var. Bu şekilde ele geçirilmiş" diye devam etti.
Vali Ayyıldız, "Bir araç daha tespit edildi, kontrollü bir şekilde patlatıldı. Teröristlere ait olduğu değerlendirildi, riske girmemek için arkadaşlar patlattı" dedi.
Vali, "Bu hadise içimizi acıtmakla beraber, bu şekilde atlatılması, alınan tedbirlerin ve cefakar emniyet güçlerimiz sayesinde olmuştur. Tedavi gören polis memurlarımız inşallah kısa zamanda ayağa kalkar. Allah onlardan ve diğer emniyet mensuplarından razı olsun" diye konuştu.
İzmir Valisi, "Biz daha önce sayın başsavcımız, emniyet müdürmüz, güvenlik değerlendirmelerinde her türlü tedbiri alıyoruz. PKK olarak değerlendirmekteyiz. Kimlik tespitleri ile bakıldığında böyle değerlendirmekteyiz. Şüpheli araçlar noktasında ekiplerimiz tam bir teyakkuz halindeler. Bunların eylemleri neydi, içeri mi gireceklerdi bu net değil" diye konuştu.
Vali, 3'ü polis 6 - 7 yaralının olduğunu söyledi.
Operasyon devam ediyor
Patlamada yaralananlar ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti. Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı.
Bölgede geniş çaplı operasyon yapılıyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Başbakanlığın patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiğini duyurdu.
Kaynak: AA, DHA
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