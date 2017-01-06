İzmir Saldırganlarının Kimlikleri Belli Oldu

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06.01.2017 12:50
İzmir Saldırganlarının Kimlikleri Belli Oldu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada; "Eylemi PKK gerçekleştirdi, 18 kişi gözaltına alındı." dedi.

İzmir'deki Adliye saldırısında ölü ele geçirilen saldırganla bağlantısı tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, saldırıyı gerçekleştiren örgütle ilgili olarak, "Eylemi gerçekleştiren örgütle ilgili hiçbir şüphe yoktur. Eylemi PKK gerçekleştirdi." dedi.

İzmir'de gerçekleştirilen saldırıya dair açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, saldırıyla ilgili olarak 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bozdağ, "Teröristlerin kimlikleri belli oldu, açıklamıyoruz. Saldırı talimatı PKK'dan geldi, tereddüt yok. Teröristlerin üzerinden çıkan malzemelere bakıldığında büyük bir katliam önlenmiştir. İki araçla geliyorlar, birinde bomba var diğerinde yok. Belli ki bombalı aracı patlatıp adliye binasına girecekler ve katliam yapacaklardı. Kahraman polisimiz Fethi Seki'nin dikkati ve cesareti sayesinde bu büyük plan önlenmiştir. Onun ismini yaşatmak bizim vazifemizdir. " dedi.

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