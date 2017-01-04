İzmir Merkezli ‘FETÖ’ Operasyonu: 40 Gözaltı
İzmir merkezli 16 ilde Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda akademisyenler, asker ve bazı bakanlık görevlilerinin de aralarında bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
AA’da yer alan habere göre, operasyonda aralarında akademisyenler, asker ve bakanlık görevlilerinin de olduğu 40 şüpheli, gözaltına alındı.
Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: gülen örgütü, fetö, gözaltı, izmir
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