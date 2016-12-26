İzmir Merkezli 5 İlde ‘FETÖ’ Operasyonu: 27 Gözaltı

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında “Gölbaşı-8” adıyla düzenlenen operasyonda 5 ilde 27 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Gülen örgütüne (FETÖ) ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında İzmir’in yanı sıra Ankara, Denizli, Manisa ve Şanlıurfa illerinde 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA’da yer alan habere göre, soruşturma kapsamında, il emniyet müdürlüğü ekipleri, belirlenen 46 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

“Gölbaşı-8” adıyla gerçekleştirilen operasyonda, “himmet toplamak, örgüte finansal destek sağlamak, terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmak, örgüt adına faaliyete bulunmak ve örgüte eleman temin etmek” suçlamalarıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 27’si gözaltına alındı.

Ev ve İş Yerlerinde Arama Yapıldı

Aralarında ilçe milli eğitim ve halk eğitim müdürlüğü görevlileri, öğretmenler, doktorlar ve esnafların da bulunduğu şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bazı dokümanlara ve dijital verilere el konuldu.

Zanlılar sorgulanmak üzere Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Gülen örgütüne yönelik sürdürülen ve örgütün 15-16 Temmuz’daki darbe kalkışması sırasında Ankara’da Özel Harekât Daire Başkanlığı’nın tesislerinin bombalanmasına ithafen “Gölbaşı” adıyla sürdürülen soruşturmada, daha önceki 7 operasyonda 267 şüpheli gözaltına alınmış, bu kişilerden 104’ü tutuklanmıştı.