İzmir Adliyesi'ne Saldırı: 2 Ölü, 7 Yaralı

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05.01.2017 16:32
İzmir Adliyesi'ne Saldırı: 2 Ölü, 7 Yaralı
İzmir Adliyesi girişindeki polis noktası yakınında patlama meydana geldi.

Ajansların geçtiği son dakika haberine göre patlamanın, polis noktasına yönelik bombalı araç saldırısı olduğu tahmin ediliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

DHA: Bomba Yüklü Araç Saldırısı ve Çok Sayıda Yaralı Var 

Konuyla ilgili olay yerinden bir habere yer veren DHA, şunları kaydetti:

“Adliye binasının hemen girişinde bomba yüklü bir araç patladı. Hakim ve savcıların otoparkının giriş bölümünde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı. Can kaybı olup olmadığına yönelik henüz bir bilgi yok. Bir teröristin olay yerinde cansız yattığı teröristin üzerinde ikinci bir bomba olması ihtimali üzerine çevredeki insanların uzaklaştırıldığı bildiriliyor.”

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Habertürk: Saldırganlar Polisle Çatışıyor

Habertürk, saldırının bomba yüklü iki araçla gerçekleştirildiğini ve saldırganlar ile polis arasında çatışma çıktığını aktardı.

'İki Saldırgan Etkisiz Hale Getirildi'

AA, polisle girilen çatışmada 2 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ve üçüncü bir saldırganın ise arandığı kaydetti.

Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti. Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı.

Şüpheli Paket İnceleniyor

Patlamanın olduğu yerin yakınında şüpheli bir paketin de olduğu ihbarı var. Bölgede geniş çaplı operasyon yapılıyor.

RTÜK, Saldırıya Yayın Kısıtlaması Koydu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Başbakanlığın patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

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Olay Mahalinden İlk Görüntüler:

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(Güncelleniyor)

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