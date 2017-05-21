İzin İstiyorum

Köşe yazarlığı hayatına, bu gazetede 13.08.2005 tarihinde, “Terörize edilen İslâm’ın ifade hürriyetidir” başlıklı yazıyla başlamıştım. Anadolu’da Vakit gazetesiydi, Yeni Akit olarak yoluna devam etti. Biz de aynı köşede gerek fikir ve ilim gerekse siyasi ve kültürel içerikli yazılarımıza devam ettik. Amaç hayırlı hizmetlere karınca kararınca omuz vermekti.

Derken yıllar akıp gitmiş...

Oysa bana gazeteden köşe yazarlığı teklifi geldiğinde beş sene yazar, sonra akademik çalışmalarıma yoğunlaşırım diye düşünmüştüm. Beş sene on iki sene oldu. Okurlardan gelen geri dönüşümler yazılarımın faydalı olduğu kanaatini oluşturunca yazmaya devam ettim.

Yazılarıma genel manada olumlu tepkiler aldım. Eleştirenler, yazılarıma kızanlar da vardı. Ama biz doğru gördüklerimizi yazmaya devam ettik.

Bu yazıyı, okurlarıma, bir süreliğine yazılarıma ara vereceğimi bildirmek için kaleme aldım. Şimdilik ne kadar süreceğini bilmediğim bir ayrılık bu.

Yeni Akit Gazetesi’nin tüm çalışanlarına gösterdikleri alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Başta Karahasanoğlu ailesi olmak üzere Hasan Maden ve merhum Hasan Karakaya ağabeylere müteşekkirim. Kendilerinden hep destek gördüm.

Okurlara veda etmiyorum. Bir süre üstlendiğim yeni görevlere yoğunlaşmak ve yeni okumalar yapmak üzere izin istiyorum. Hakkınızı helal ediniz.

Selâm ve dua ile...

Yeni Akit