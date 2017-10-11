İyad Allavi’den Haşdi Şabi Uyarısı!

İyad Allavi, bugün bir TV kanalına verdiği bir röportajda, Haşdi Şabi’nin Kerkük’te, Peşmerge Güçleri’nin kurtardığı bölgelere girmesi halinde “kanlı bir savaşın yaşanacağını” söyledi.

İyad Allavi, sözlerine şöyle devam etti:

“Şunu görmemiz gerekiyor. Kerkük ya da diğer tartışmalı bölgelere Haşdi Şabi girerse Kürtler de karşılık verecektir. Açık bir şekilde söylüyorum, öyle bir durumun yaşanması birleşik bir Irak’a zarar verecektir. Hükümet, böyle bir şeyin yaşanmaması için önlem almalı.

Bağdat yönetimi, Haşdi Şabi’yi kontrol ettiklerini söylüyor. Bu durumda hükümet böyle bir durumu engellemeli. Böyle bir savaşın içine girmemeli. Mesud Barzani ve peşmergenin Bağdat yönetimi tarafından tanınması gerekiyor.

Söz konusu bölgelerde ciddi bir şekilde kontrol sağlanmalı. Haşdi Şabi’nin Kerkük’e girmesi halinde şiddetli bir savaş yaşanacaktır. Müzakerelerden ders alınması gerekiyor.

Şayet peşmergeye ya da Kürtlere savaş açılması istenmiyorsa ve buna rağmen böyle bir durumla karşı karşıya kalınması halinde işin perde arkasında kimlerin olduğunu kestirmek güç olur. Ancak Haşdi Şabi bu bölgelere girerse savaş kaçınılmazdır.”