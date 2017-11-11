Ivanka Trump Görmesin Diye Evsizleri Sokaklardan Topladılar

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın Hindistan'a yapacağı ziyaret öncesinde olağanüstü önlemler alındı. Öyle ki, ülkenin güneyinde bulunan Haydarabad kentinde sokaklardaki evsizler ile muhtaçlar bile toplandı ve rehabilitasyon merkezine kapatıldı.

400 Dilenci Hapishaneye Gönderildi

The Washington Post'un Indian Express'ten aktardığı habere göre, yaklaşık 400 dilenci sokaklardan toplanarak Chanchalguda Hapisanesi'nde bulunan merkeze gönderildi.

6 Bin Dilenciye Toplama Kararı

Polisin, yabancı konukları etkilemek için yaklaşık 6 bin dilenciyi sokaklardan toplama planı yaptığı belirtildi. Ayrıca şehirde Ocak ayının ilk haftasına kadar dilenmek yasaklandı.

Dilenmek Yasaklandı

Express'e konuşan ismini vermek istemeyen bir yetkili, "Bazı dilenciler, onların istedikleri yerde yaşama özgürlüklerini ellerinden aldığımızı söyledi. Ancak onlara bunu onların iyiliği için yaptığımızı ve onlara iyi bakılacak rehabilitasyon merkezlerine yerleştirdiğimizi söyledik" ifadlerini kullandı.

Yetkililer ABC News'e yaptıkları açıklamada ise, Trump'ın Hindistan'ın güzel yüzünü görmesini istediklerini söyledi. Ivanka Trump'ın 28 Kasım'da başlayacak ve üç gün sürecek Global Girişimcilik Zirvesi'nde ABD heyetine liderlik etmesi bekleniyor.

Kaynak: Karar Gazetesi