İÜ İlahiyat’ta Derdest Belgeselinin Gösterimi Yapıldı
Haksöz Haber
Adalet ve Erdem Kulübü tarafından İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde gerçekleştirilen programda yıllardır suçsuz yere hapis yatan müslüman tutsaklara adanmış olan Derdest isimli belgeselin gösterimi yapıldı.
Sunuculuğunu kulüp üyelerinden Kübra Karamazak’ın gerçekleştirdiği programda, belgeselin yönetmeni Kevser Çakır Demir de kısa bir konuşma yaptı.
Programa geçmeden önce kısa bir giriş konuşması yapan ve belgesel hakkında değerlendirmelerde bulunan Kübra Karamazak, 28 Şubat sürecinde hukuksuzca mahkûm edilen müslüman tutsakların dosyalarının yeniden açılmasının gerekliliğini vurguladı.
Daha sonra sözü alan Kevser Çakır Demir, belgeselin hazırlandığı sırada müslüman tutsakların aileleriyle yaptığı görüşmelere değinerek, müslümanların söz konusu tutsakların mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında yeteri kadar bir çaba harcamadığını belirtti.
Kevser Çakır Demir’in yaptığı konuşmanın ardından belgeselin gösterimi yapıldı ve program nihayete erdi.
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