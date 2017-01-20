İTÜ'de FETÖ operasyonu
İTÜ'de 37 öğretim üyesi hakkında FETÖ gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.
FETÖ’nün İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki (İTÜ) akademik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 37 öğretim üyesi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtiliyor.
Habertürk'ün haberine göre Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından koordine edilen İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen polis, sabah saatlerinde 37 şüphelinin adreslerinde gözaltı ve arama uyguladı.
Etiketler: darbe soruşturması, FETÖ soruşturması, İTÜ
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