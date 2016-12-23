İTÜ Öğrencieri’nden Halep’e Yardım Kampanyası

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23.12.2016 23:25
İTÜ Öğrencieri’nden Halep’e Yardım Kampanyası
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Halepli mazlumlara yardım kampanyası düzenlendi.

Haksöz Haber

19 Aralık-23 Aralık tarihleri arasında, İstanbul Teknik Üniversite’sinde (İTÜ) öğrenci grupları ve kulüplerinin ortak girişimiyle Halep’e yardım kampanyası düzenledi.

İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde 1 hafta, Maçka Yabacı Dil Yüksekokulu’nda 2 gün süreyle yardım stantlarında ayni ve nakdi yardımlar toplandı.

İTÜ Öğrencileri imzasıyla düzenlenen kampanyada yardımlar Kızılay ve İHH aracılığıyla Halepli mazlumlara ulaştırılacak.

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Cuma günü yapılan kermesin ardından ayni yardımlar Halepli mazlumlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

“Halep Halkı Yalnız Değildir!” pankartını taşıyan İTÜ Öğrencileri, Tarık Kesekçi’nin ettiği duaya eşlik ederek yardım kampanyasını sonlandırdı.

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