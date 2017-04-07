İtalyan Futbolcu Totti'den Suriye Duyarlılığı

Roma'nın takımının kaptanı İtalyan futbolcu Francesco Totti, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir video ile katil Esed-İran-Rusya’nın mağduru Suriyeli çocuklar için sessiz kalınmamasını talep etti.

Suriye'de Esed-İran-Rusya şer cephesinin saldırılarından etkilenen çocuklar için kameranın karşısına geçen yıldız oyuncu İtalyanca yaptığı konuşmada, "Suriye'deki savaş için yalnızca şunu söylemek istiyorum: Artık sessiz kalamazsınız. Bütün çocuklar bizim çocuğumuzdur" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak'ın aktardığına göre, Totti videoda ayrıca üzerinde İngilizce, "Her çocuk benim çocuğumdur", "Suriye" ve "Savaş suçlarını durdurun" yazılı kâğıt gösterdi.